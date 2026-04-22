ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Большая часть боеспособных украинских националистических подразделений находятся в тыловых районах, в отличие от насильственно мобилизованных украинцев, которых кидают на передовые позиции, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Большинство боеспособных украинских националистов находятся в тыловых районах. А на передний край украинское командование бросает насильно мобилизованных граждан предпенсионного возраста", - говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, в украинских соцсетях неоднократно всплывали фотографии личного состава 47-й отдельной механизированной бригады, на которых сотни офицеров и сержантов находятся на спортивных мероприятиях в Киеве.
В силовом ведомстве отметили, что при этом известные украинские националисты, такие как Мустафа Найем, неоднократно отмечают проблемы мобилизации и что на Украине почти никто уже не идет на фронт добровольно, чтобы ни придумали для этого власти. А героями для народа являются граждане, нападающие на сотрудников военкоматов.