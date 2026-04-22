ВСУ атаковали Донецк с применением натовских БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 22.04.2026 (обновлено: 12:22 22.04.2026)
ВСУ атаковали Донецк с применением натовских БПЛА

СК: ВСУ атаковали Донецк натовскими БПЛА, повреждены 5 домов и 15 авто

© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА в Донецке
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА в Донецке
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали Донецк с применением натовских БПЛА рассказали в СК.
  • В результате атаки повреждены не менее пяти многоквартирных домов и 15 легковых автомобилей.
ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Украинские военные атаковали Донецк с применением натовских БПЛА, повреждены не менее пяти многоквартирных домов, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
«
"На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, от ударных БПЛА самолетного типа производства стран НАТО в количестве не менее пяти штук", - сказал сотрудник СК.
Он добавил, что в результате атаки повреждены не менее пяти многоквартирных домов.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, атака пришлась по центральному району города, повреждены не менее 15 легковых автомобилей.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияНАТОСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
