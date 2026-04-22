ВСУ атаковали Донецк с применением натовских БПЛА

ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Украинские военные атаковали Донецк с применением натовских БПЛА, повреждены не менее пяти многоквартирных домов, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
"На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, от ударных БПЛА самолетного типа производства стран НАТО в количестве не менее пяти штук", - сказал сотрудник СК.
Он добавил, что в результате атаки повреждены не менее пяти многоквартирных домов.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, атака пришлась по центральному району города, повреждены не менее 15 легковых автомобилей.