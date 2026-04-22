ВС России уничтожили более 75 станций Starlink

БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 75 станций Starlink и более 70 антенн ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

По его словам, благодаря воздушной разведке цели выявлялись как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах, после чего координаты оперативно передавались на пункты управления и операторам ударных FPV-дронов. Как добавил собеседник агентства, удары наносились FPV с осколочно-фугасными боевыми частями и дронами с системой сбросов, а поражение средств связи и управления БПЛА позволило дезориентировать и дезорганизовать противника на отдельных участках.