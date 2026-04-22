"Билайн" может создать "белый список VPN"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Билайн" рассматривает возможность реализации "белого списка VPN", инициатива интересна в условиях, когда VPN блокируют, а многим пользователям важно сохранить доступ к сервисам, ушедшим из России, сообщил РИА Новости гендиректор "Билайна" Сергей Анохин.

Во вторник депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил создать в России список разрешенных к использованию VPN-протоколов - перечень "белых VPN". Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

Тогда же он предложил не ограничивать мобильный интернет проверенным пользователям, чьи номера мобильных телефонов связаны с подтвержденными аккаунтами на портале "Госуслуги", и включить их в "белый список пользователей" автоматически.

"Идея про "белый список VPN" тоже может быть интересной в условиях, когда VPN блокируют, а многим пользователям важно сохранить доступ к сервисам, ушедшим из России – онлайн-кинотеатрам, нейросетям и прочим продуктам. Мы в " Билайне " рассматриваем возможность реализации такого продукта", - сообщил Анохин

По его словам, предложение не ограничивать мобильный интернет в кризисных ситуациях пользователям с подтвержденными аккаунтами на "Госуслугах" - логичный шаг вперед от "белых списков".

У операторов связи есть надежные инструменты верификации, продолжил Анохин: "Мы можем с высокой точностью отличать реальных абонентов от автоматизированных систем. Связка номера телефона и подтвержденного аккаунта на "Госуслугах" станет дополнительным гарантом безопасности".