РКН не будет ограничивать корпоративный VPN для российских компаний

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роскомнадзор не планирует ограничивать российским компаниям доступ к VPN для корпоративного взаимодействия в сетях внутри страны, доступ к иностранному трафику через VPN предоставляется в соответствии с заявлениями компаний, заявили РИА Новости в ведомстве.

"Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается", - сообщили там.

В ведомстве добавили, что при необходимости использования VPN для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятиям предоставляется соответствующая возможность в соответствии с их заявлениями.