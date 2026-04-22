РКН не будет ограничивать корпоративный VPN для российских компаний

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роскомнадзор не планирует ограничивать российским компаниям доступ к VPN для корпоративного взаимодействия внутри страны.
- При необходимости использования VPN для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятиям предоставляется соответствующая возможность в соответствии с их заявлениями.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роскомнадзор не планирует ограничивать российским компаниям доступ к VPN для корпоративного взаимодействия в сетях внутри страны, доступ к иностранному трафику через VPN предоставляется в соответствии с заявлениями компаний, заявили РИА Новости в ведомстве.
"Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается", - сообщили там.
В ведомстве добавили, что при необходимости использования VPN для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятиям предоставляется соответствующая возможность в соответствии с их заявлениями.
Так, в настоящее время Роскомнадзор предоставил доступ к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности для более 57 тысяч адресов и подсетей 1730 компаний в России.