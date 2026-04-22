В Кремле надеются, что визиты Кушнера и Уиткоффа в Россию продолжатся

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Кремле ожидают новых визитов спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Россию для переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Надеемся, что эти поездки продолжатся", — сказал он журналистам.

О планах Уиткоффа и Кушнера приехать в Россию в ближайшее время сообщила во вторник The New York Times. Газета уточнила, что сначала они хотят посетить Москву, а потом Киев.