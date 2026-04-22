Ливан и Россия договорились об отмене виз для владельцев диппаспортов
14:41 22.04.2026
Ливан и Россия договорились об отмене виз для владельцев диппаспортов

Ливан и Россия подписали соглашение об отмене виз для владельцев диппаспортов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ливан и Россия подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.
  • Документ подписали посол России в Ливане Александр Рудаков и генеральный секретарь МИД Ливана Абдель Саттар Иса.
  • Соглашение вступит в силу через 60 дней после обмена уведомлениями о ратификации и будет действовать в течение пяти лет с возможностью автоматического продления.
БЕЙРУТ, 22 апр — РИА Новости. Ливан и Россия подписали соглашение об освобождении владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов от виз, сообщает пресс-служба МИД Ливана.
"Соглашение предусматривает взаимное освобождение от въездных виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Подписание состоялось в здании МИД Ливана. Со стороны России документ подписал посол Российской Федерации в Ливане Александр Рудаков, со стороны Ливана — генеральный секретарь МИД Абдель Саттар Иса.
На полях церемонии стороны обсудили состояние двусторонних отношений и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
Согласно условиям документа, соглашение вступит в силу через 60 дней после обмена уведомлениями о ратификации и будет действовать в течение пяти лет с возможностью автоматического продления. При этом каждая из сторон сохраняет право временно приостановить его действие в зависимости от внутренних обстоятельств.
