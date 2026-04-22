Астроном назвал благоприятное время для наблюдения за Венерой

ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Благоприятная вечерняя видимость планеты Венеры - ярчайшего объекта на небе после Солнца и Луны - наступает с третьей декады апреля, она будет видна с территории почти всех регионов России, сообщил РИА Новости лектор Пермского планетария Виталий Францев.

Он рекомендовал использовать для наблюдения за Венерой телескоп и цветные фильтры. Венера - вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы. Названа в честь римской богини любви, красоты, плодородия и процветания.