Астроном назвал благоприятное время для наблюдения за Венерой

ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Благоприятная вечерняя видимость планеты Венеры - ярчайшего объекта на небе после Солнца и Луны - наступает с третьей декады апреля, она будет видна с территории почти всех регионов России, сообщил РИА Новости лектор Пермского планетария Виталий Францев.
По его словам, в апреле наступает благоприятный период для наблюдения за планетой. Ее можно увидеть с территории большинства регионов России, за исключением Дальнего Востока.
"Сейчас благоприятная вечерняя видимость планеты Венеры. С вечера 20 апреля, 20.00 мск, фаза освещения Венеры - 90%... И до 13 июля можно будет наблюдать это явление. Венера ближе к июню окажется поближе к Земле. Можно будет попробовать увидеть более интересную фазу освещения - 75%, и попытаться с помощью фиолетового фильтра разглядеть облака на Венере", - рассказал Францев.
Он рекомендовал использовать для наблюдения за Венерой телескоп и цветные фильтры. Венера - вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы. Названа в честь римской богини любви, красоты, плодородия и процветания.
9 декабря 2025, 22:29