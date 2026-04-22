ВЭБ внедрил новую систему адаптации для молодых специалистов
18:08 22.04.2026
ВЭБ внедрил новую систему адаптации для молодых специалистов

У ВЭБ появилась новая система адаптации для молодых специалистов

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор, руководитель Блока "Люди — главное" ВЭБ.РФ Святослав Шевалье
Главный управляющий директор, руководитель Блока Люди — главное ВЭБ.РФ Святослав Шевалье - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор, руководитель Блока "Люди — главное" ВЭБ.РФ Святослав Шевалье
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВЭБ.РФ внедрил новую систему адаптации для молодых специалистов, программа рассчитана на пятилетний срок, сообщил главный управляющий директор, руководитель блока "Люди — главное" госкорпорации Святослав Шевалье.
Заявление прозвучало на конференции "Устойчивая организация: благополучие и антикризисный HR".
"Вместо дорогостоящего и зачастую долгосрочного хантинга (подбора персонала – ред.) мы решили сделать акцент на развитие молодых специалистов, которые приходят в ВЭБ со студенческой скамьи. Потому что на самом деле молодежь у нас очень талантливая. Эффекты, которые мы получаем от работы с ней, точно окупают все затраченные ресурсы", — отметил Шевалье, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.
Программа рассчитана на пятилетний срок, в течение которого сотрудник четко понимает свои финансовые и профессиональные перспективы. Также госкорпорация работает со студентами ведущих вузов страны. Каждые полгода они приходят на практику, где с ними работают по принципу парного наставничества и кросс-функциональности.
К 2030 году ВЭБ планирует подготовить до 160 финансовых экспертов федерального уровня. По мнению Шевалье, даже если часть этих специалистов со временем перейдет в другие структуры, это станет вкладом госкорпорации в развитие всего финансового рынка России.
"Наши молодые сотрудники очень активно подключается к решению самых разных задач. У них свежий творческий взгляд на решение проблем, более того, они очень хорошо "дружат" с искусственным интеллектом и технологиями. А это именно те инструменты, которые значительно повышают производительность труда. И благодаря этому компактным коллективом можно эффективно решать масштабные задачи", — резюмировал главный управляющий директор.
