ВЭБ внедрил новую систему адаптации для молодых специалистов

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВЭБ.РФ внедрил новую систему адаптации для молодых специалистов, программа рассчитана на пятилетний срок, сообщил главный управляющий директор, руководитель блока "Люди — главное" госкорпорации Святослав Шевалье.

Заявление прозвучало на конференции "Устойчивая организация: благополучие и антикризисный HR".

"Вместо дорогостоящего и зачастую долгосрочного хантинга (подбора персонала – ред.) мы решили сделать акцент на развитие молодых специалистов, которые приходят в ВЭБ со студенческой скамьи. Потому что на самом деле молодежь у нас очень талантливая. Эффекты, которые мы получаем от работы с ней, точно окупают все затраченные ресурсы", — отметил Шевалье, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

Программа рассчитана на пятилетний срок, в течение которого сотрудник четко понимает свои финансовые и профессиональные перспективы. Также госкорпорация работает со студентами ведущих вузов страны. Каждые полгода они приходят на практику, где с ними работают по принципу парного наставничества и кросс-функциональности.

К 2030 году ВЭБ планирует подготовить до 160 финансовых экспертов федерального уровня. По мнению Шевалье, даже если часть этих специалистов со временем перейдет в другие структуры, это станет вкладом госкорпорации в развитие всего финансового рынка России.