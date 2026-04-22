Иностранные мошенники ежегодно обирают американцев, заявили в Минфине США

"Организованные преступные группы устраивают аферы из больших центров за границей. Внутри мошенничество обходится нашим налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов ежегодно", - сказал Берк на слушаниях в комитете палаты представителей.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) 17 апреля объявила, что американцы в 2025 году отдали рекордные 15,9 миллиарда долларов мошенникам, половину этих денег - из-за афер под видом инвестиций, при этом часто жертв обирали друзья, выдававшие себя за наставников по финансам. Ведомство посоветовало проверять документы организаций, куда планируется вкладывать средства, и агентов, которые выступают посредниками.