22:19 22.04.2026 (обновлено: 22:28 22.04.2026)
США ждут ответ от Ирана на требования по соглашению, заявила Левитт

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
  • США продолжают ждать ответ от Ирана на свои требования по возможному соглашению, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
  • Она отметила, что продление Трампом режима прекращения огня демонстрирует эффективность операции "Эпическая ярость".
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США продолжают ждать ответ от Ирана на свои требования по возможному соглашению с исламской республикой, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент принял решение продлить режим прекращения огня. Это лишь демонстрирует, насколько эффективной на самом деле оказалась операция "Эпическая ярость", ведь внутри режима наблюдаются серьезные разногласия. Президент это понимает, и поэтому мы ожидаем их ответа", - сказала Левит телеканалу Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.
Военная операция США и Израиля против ИранаИранСШАВ миреКаролин ЛевиттДональд Трамп
 
 
