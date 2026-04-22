Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 22.04.2026
СМИ раскрыли, сколько будет стоить восстановление Украины

Citi Institute: восстановление Украины потребует около $600 млрд

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Площадь Независимости в Киеве
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восстановление Украины после окончания конфликта потребует около 600 миллиардов долларов в течение десяти лет.
  • Значительная часть разрушений пришлась на ключевые отрасли экономики, включая транспорт, энергетику, жилищный сектор, промышленность и сельское хозяйство, при этом расходы на восстановление могут увеличиваться по мере продолжения боевых действий.
ВАРШАВА, 22 апр — РИА Новости. Восстановление Украины после окончания конфликта в этой стране потребует около 600 миллиардов долларов в течение 10 лет, сообщает издание Money.pl со ссылкой на аналитический отчет Citi Institute.
"По оценкам экспертов, общий объем затрат на восстановление экономики страны в ближайшие десять лет составляет порядка 588–600 миллиардов долларов, что превышает годовой ВВП Украины практически в три раза", - говорится в сообщении.
Машина скорой помощи на месте стрельбы в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского из-за случившегося в Киеве
Вчера, 21:06
Уточняется, что в реальном выражении это расходы, превышающие более чем в три раза средства, выделенные Европе после Второй мировой войны в рамках "Плана Маршалла".
Авторы отчета отмечают, что значительная часть разрушений на Украине пришлась на ключевые отрасли экономики, включая транспорт, энергетику, жилищный сектор, промышленность и сельское хозяйство.
"При этом расходы на восстановление могут увеличиваться по мере продолжения боевых действий", - говорится в отчете.
Аналитики подчеркивают, что важную роль в финансировании восстановления должны сыграть частные инвестиции. По их оценке, прямые иностранные инвестиции должны составить от 87 до 145 миллиардов долларов в течение десяти лет и покрыть до четверти необходимого объема средств, но лишь при условии привлекательности инвестиций.
"Капитал не придет по благотворительным причинам — инвесторы должны видеть экономическую выгоду и устойчивые перспективы", — говорится в отчете.
Среди ключевых факторов, способных привлечь инвестиции, эксперты называют интеграцию Украины с Европейским союзом, "развитие оборонных технологий и наличие значительных запасов критически важных полезных ископаемых".
В то же время главным препятствием для притока капитала остается "отсутствие устойчивого мира и гарантий безопасности, без которых крупные инвесторы будут занимать выжидательную позицию", отмечается в отчете.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Царит паника". На Западе рассказали о неожиданном ударе по Украине
Вчера, 16:46
 
В миреУкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала