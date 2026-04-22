СМИ раскрыли, сколько будет стоить восстановление Украины

ВАРШАВА, 22 апр — РИА Новости. Восстановление Украины после окончания конфликта в этой стране потребует около 600 миллиардов долларов в течение 10 лет, сообщает издание Восстановление Украины после окончания конфликта в этой стране потребует около 600 миллиардов долларов в течение 10 лет, сообщает издание Money.pl со ссылкой на аналитический отчет Citi Institute.

"По оценкам экспертов, общий объем затрат на восстановление экономики страны в ближайшие десять лет составляет порядка 588–600 миллиардов долларов, что превышает годовой ВВП Украины практически в три раза", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в реальном выражении это расходы, превышающие более чем в три раза средства, выделенные Европе после Второй мировой войны в рамках "Плана Маршалла".

Авторы отчета отмечают, что значительная часть разрушений на Украине пришлась на ключевые отрасли экономики, включая транспорт, энергетику, жилищный сектор, промышленность и сельское хозяйство.

"При этом расходы на восстановление могут увеличиваться по мере продолжения боевых действий", - говорится в отчете.

Аналитики подчеркивают, что важную роль в финансировании восстановления должны сыграть частные инвестиции. По их оценке, прямые иностранные инвестиции должны составить от 87 до 145 миллиардов долларов в течение десяти лет и покрыть до четверти необходимого объема средств, но лишь при условии привлекательности инвестиций.

"Капитал не придет по благотворительным причинам — инвесторы должны видеть экономическую выгоду и устойчивые перспективы", — говорится в отчете.

Среди ключевых факторов, способных привлечь инвестиции, эксперты называют интеграцию Украины с Европейским союзом, "развитие оборонных технологий и наличие значительных запасов критически важных полезных ископаемых".