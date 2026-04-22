В Харькове сотрудники военкомата пытали гражданских и стреляли в них - РИА Новости, 22.04.2026
16:21 22.04.2026
В Харькове сотрудники военкомата пытали гражданских и стреляли в них

ГБР: сотрудники военкомата в Харькове пытали гражданских и стреляли в них

Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудников военкомата в Харькове обвинили в пытках и стрельбе по гражданским лицам.
  • Шести фигурантам, включая руководителя местного военкомата, грозит до десяти лет лишения свободы за применение пыток по предварительному сговору.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове пытали гражданских лиц и стреляли в них, нарушителям уже предъявлены обвинения, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
"ГБР предъявило обвинения по фактам пыток и стрельбы в Харькове с участием военнослужащих военкомата", - говорится в материале на сайте ведомства.
Как уточняется в материале, обвинения в применении пыток по предварительному сговору получили шестеро фигурантов, среди которых один из руководителей местного военкомата, а также военнослужащие взвода охраны и центра рекрутинга учреждения. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Сообщники под предлогом осуществления мобилизации ворвались в частный дом, представились сотрудниками СБУ и инсценировали обыск. Во время его проведения злоумышленники применяли к потерпевшим физическую силу, угрожали оружием с целью получения необходимой им информации. Какие именно данные были нужны фигурантам, не уточняется. Один из пострадавших попытался сопротивляться, после чего злоумышленники ранили его из огнестрельного оружия.
После этого двух пострадавших насильно вывезли в помещение военкомата, где их содержали длительное время, избивали и угрожали повторным применением оружия. Кроме того, фигуранты заставляли одного из потерпевших подписать ряд документов, в том числе об отмене отсрочки от мобилизации. Позднее одного из мужчин отпустили, другому удалось сбежать самостоятельно.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
