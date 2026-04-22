В Харькове сотрудники военкомата пытали гражданских и стреляли в них

Шести фигурантам, включая руководителя местного военкомата, грозит до десяти лет лишения свободы за применение пыток по предварительному сговору.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове пытали гражданских лиц и стреляли в них, нарушителям уже предъявлены обвинения, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

"ГБР предъявило обвинения по фактам пыток и стрельбы в Харькове с участием военнослужащих военкомата", - говорится в материале на сайте ведомства.

Как уточняется в материале, обвинения в применении пыток по предварительному сговору получили шестеро фигурантов, среди которых один из руководителей местного военкомата, а также военнослужащие взвода охраны и центра рекрутинга учреждения. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Сообщники под предлогом осуществления мобилизации ворвались в частный дом, представились сотрудниками СБУ и инсценировали обыск. Во время его проведения злоумышленники применяли к потерпевшим физическую силу, угрожали оружием с целью получения необходимой им информации. Какие именно данные были нужны фигурантам, не уточняется. Один из пострадавших попытался сопротивляться, после чего злоумышленники ранили его из огнестрельного оружия.

После этого двух пострадавших насильно вывезли в помещение военкомата, где их содержали длительное время, избивали и угрожали повторным применением оружия. Кроме того, фигуранты заставляли одного из потерпевших подписать ряд документов, в том числе об отмене отсрочки от мобилизации. Позднее одного из мужчин отпустили, другому удалось сбежать самостоятельно.