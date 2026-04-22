СМИ: Киеву даже с новыми кредитами не хватит на военные расходы в этом году - РИА Новости, 22.04.2026
15:26 22.04.2026 (обновлено: 15:34 22.04.2026)
СМИ: Киеву даже с новыми кредитами не хватит на военные расходы в этом году

KI: Украине даже с новыми кредитами не хватит бюджета на военные расходы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Флаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 22.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украину в 2026 году ждет дефицит оборонного бюджета в размере 19,6 миллиарда евро даже с учетом уже выделенных стране 86,7 миллиарда евро и дополнительных 28,3 миллиарда евро, которые поступят в рамках кредита ЕС на поддержку Украины.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украину в этом году ждет дефицит оборонного бюджета в размере 19,6 миллиарда евро даже с учетом новых кредитов, обещанных Евросоюзом, пишет украинское издание Kyiv Independent, ссылаясь на данные презентации Европейской комиссии.
Ранее в среду послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на кипрское председательство.
"Киев столкнется с дефицитом оборонного бюджета в размере 19,6 миллиарда евро в 2026 году, даже с учетом уже выделенных стране 86,7 миллиарда евро и дополнительных 28,3 миллиарда евро, которые поступят в рамках кредита ЕС на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро", - говорится в материале на сайте издания.
Как уточняют украинские журналисты, в 2026 году Украине потребуется в общей сложности 134,6 миллиарда евро на военные нужды, что на 111,4 миллиарда евро больше, чем в 2025 году. Если страна не найдет дополнительных источников финансирования, Украина столкнется с дефицитом оборонного бюджета, а к 2027 году ситуация только ухудшится.
Постоянные представители стран ЕС планировали в среду на заседании в Брюсселе утвердить блокировавшийся последнее время Венгрией кредит Украине на 90 миллиардов евро с гарантией под бюджет Евросоюза. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, согласование стало возможным после парламентских выборов в Венгрии, где победу одержал оппонент Виктора Орбана Петер Мадьяр. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
