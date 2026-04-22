СМИ: Киеву даже с новыми кредитами не хватит на военные расходы в этом году

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украину в этом году ждет дефицит оборонного бюджета в размере 19,6 миллиарда евро даже с учетом новых кредитов, обещанных Евросоюзом, пишет украинское издание Kyiv Independent, ссылаясь на данные презентации Европейской комиссии.

Ранее в среду послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России , сообщило агентство Рейтер со ссылкой на кипрское председательство.

"Киев столкнется с дефицитом оборонного бюджета в размере 19,6 миллиарда евро в 2026 году, даже с учетом уже выделенных стране 86,7 миллиарда евро и дополнительных 28,3 миллиарда евро, которые поступят в рамках кредита ЕС на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро", - говорится в материале на сайте издания.

Как уточняют украинские журналисты, в 2026 году Украине потребуется в общей сложности 134,6 миллиарда евро на военные нужды, что на 111,4 миллиарда евро больше, чем в 2025 году. Если страна не найдет дополнительных источников финансирования, Украина столкнется с дефицитом оборонного бюджета, а к 2027 году ситуация только ухудшится.

Постоянные представители стран ЕС планировали в среду на заседании в Брюсселе утвердить блокировавшийся последнее время Венгрией кредит Украине на 90 миллиардов евро с гарантией под бюджет Евросоюза. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас , согласование стало возможным после парламентских выборов в Венгрии, где победу одержал оппонент Виктора Орбана Петер Мадьяр . Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года.