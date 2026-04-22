Глава МИД Украины поставил ультиматум Европе

13:01 22.04.2026 (обновлено: 18:02 22.04.2026)
Глава МИД Украины Сибига поставил ультиматум Европе

  • Глава МИД Украины Андрей Сибига поставил ультиматум Европе в вопросе о вступлении в Евросоюз.
  • Он заявил, что Украина не примет символические бонусы вместо ускоренного членства в ЕС.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с ультиматумом Европе в вопросе вступления в объединение.

Это стало его реакцией на сообщения в СМИ о предложенных Германией и Францией символических бонусах вместо ускоренного членства.

"Ни одного из них мы не примем. Это четкая позиция", — цитирует его издание "Страна.ua".

На прошлой неделе Politico писала со ссылкой на источники, что многие ключевые члены Евросоюза, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать вопрос принятия Киева в объединение.
