Глава МИД Украины поставил ультиматум Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Украины Андрей Сибига поставил ультиматум Европе в вопросе о вступлении в Евросоюз.
- Он заявил, что Украина не примет символические бонусы вместо ускоренного членства в ЕС.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с ультиматумом Европе в вопросе вступления в объединение.
Это стало его реакцией на сообщения в СМИ о предложенных Германией и Францией символических бонусах вместо ускоренного членства.
"Ни одного из них мы не примем. Это четкая позиция", — цитирует его издание "Страна.ua".
На прошлой неделе Politico писала со ссылкой на источники, что многие ключевые члены Евросоюза, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать вопрос принятия Киева в объединение.
