Командование ВСУ перебросило в Сумскую область бывших заключенных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинское командование перебросило в Сумскую область бывших заключенных-штурмовиков из 425-го отдельного штурмового полка «Скала».
- Вместе с бывшими заключенными в Сумскую область были переброшены заградительные отряды из состава этого штурмового полка.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинское командование перебросило в Сумскую область бывших заключенных-штурмовиков из 425-го отдельного штурмового полка "Скала", сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В соцсетях появились сообщения о переброске на сумском направление бывших заключенных-штурмовиков из 425-го отдельного штурмового полка "Скала", - рассказали силовики.
По словам собеседника агентства, в Сумскую область также переброшены заградительные отряды из состава данного штурмового полка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18