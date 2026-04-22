06:34 22.04.2026 (обновлено: 12:28 22.04.2026)
Украинские офицеры дезертировали, бросив личный состав на позициях

РИА Новости: офицеры 159-й бригады ВСУ дезертировали, бросив личный состав

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офицеры из 159-й бригады ВСУ дезертировали с командных пунктов.
  • Офицеры отправили личный состав на передовые позиции, а сами покинули пункты, что официально признано самовольным оставлением части.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Младший офицерский состав одного из батальонов 159-й бригады ВСУ дезертировал с командных пунктов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«

"Родственники украинских военнослужащих из 1-го батальона 159 отдельной механизированной бригады ВСУ жалуются в соцсетях, что большинство младшего офицерского состава бригады отправили личный состав на позиции, а сами дезертировали с командных пунктов", — рассказали силовики.

Ранее стало известно, что украинские боевики сформировали в 225-м штурмовом полку ВСУ "специальную штурмовую роту", которая занимается поиском дезертиров. Как пояснял источник, она не участвует в боях, а ловит и наказывает провинившихся солдат.
В декабре 2025 года офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, относящихся к самовольному оставлению части и дезертирству в ВСУ.
Президент России Владимир Путин тогда же заявил, что число дезертиров в рядах ВСУ исчисляется сотнями тысяч.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
