Краткий пересказ от РИА ИИ Офицеры из 159-й бригады ВСУ дезертировали с командных пунктов.

Офицеры отправили личный состав на передовые позиции, а сами покинули пункты, что официально признано самовольным оставлением части.

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Младший офицерский состав одного из батальонов 159-й бригады ВСУ дезертировал с командных пунктов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

« "Родственники украинских военнослужащих из 1-го батальона 159 отдельной механизированной бригады ВСУ жалуются в соцсетях, что большинство младшего офицерского состава бригады отправили личный состав на позиции, а сами дезертировали с командных пунктов", — рассказали силовики.

Ранее стало известно, что украинские боевики сформировали в 225-м штурмовом полку ВСУ "специальную штурмовую роту", которая занимается поиском дезертиров. Как пояснял источник, она не участвует в боях, а ловит и наказывает провинившихся солдат.

В декабре 2025 года офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, относящихся к самовольному оставлению части и дезертирству в ВСУ.