Военные на Украине помечают автомобили, чтобы их не приняли за ТЦК
04:27 22.04.2026
Военные на Украине помечают автомобили, чтобы их не приняли за ТЦК

Украинские военнослужащие. Архивное фото
КУРСК, 22 апр - РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Герман, попавший в плен, заявил РИА Новости, что украинцы негативно относятся к сотрудникам территориальных центров комплектования, скандально известных из-за насильственной мобилизации и коррупции, и боятся даже людей в военной форме, а военные на машинах вынуждены писать, что они не из военкомата, чтобы местное население их не сожгло.
"На машинах даже военные себе пишут: "Не ТЦК", потому что много случаев, что тцкшные машины палят", - рассказал Герман.
Он отметил, что на этом фоне стали популярны шевроны с надписью "Я не из ТЦК" или "Мобилизован". По словам Германа, это нужно, поскольку люди настолько напуганы, что любой человек в военной форме вызывает у них тревогу.
"В банк меня возили, и я не против был бы надеть (такой шеврон - ред.), потому что люди... Это торговый центр - и хоп, мужчины пропали. Мы вдвоем стояли, мужчин нет, одни женщины ходят, потому что думают, мало ли кто мы. Военная форма, люди стали ее бояться", - заключил Герман.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
