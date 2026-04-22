Военные на Украине помечают автомобили, чтобы их не приняли за ТЦК

КУРСК, 22 апр - РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Герман, попавший в плен, заявил РИА Новости, что украинцы негативно относятся к сотрудникам территориальных центров комплектования, скандально известных из-за насильственной мобилизации и коррупции, и боятся даже людей в военной форме, а военные на машинах вынуждены писать, что они не из военкомата, чтобы местное население их не сожгло.

"На машинах даже военные себе пишут: "Не ТЦК", потому что много случаев, что тцкшные машины палят", - рассказал Герман.

Он отметил, что на этом фоне стали популярны шевроны с надписью "Я не из ТЦК" или "Мобилизован". По словам Германа, это нужно, поскольку люди настолько напуганы, что любой человек в военной форме вызывает у них тревогу.

"В банк меня возили, и я не против был бы надеть (такой шеврон - ред.), потому что люди... Это торговый центр - и хоп, мужчины пропали. Мы вдвоем стояли, мужчин нет, одни женщины ходят, потому что думают, мало ли кто мы. Военная форма, люди стали ее бояться", - заключил Герман.