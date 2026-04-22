Наемники ВСУ подняли мятеж после неудачной контратаки под Харьковом
00:03 22.04.2026 (обновлено: 10:41 22.04.2026)
Наемники ВСУ подняли мятеж после неудачной контратаки под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа иностранных наемников ВСУ численностью до 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаное в Харьковской области.
  • На данном участке оборона ВСУ обескровлена, личный состав истощен до предела, что привело к бунту среди иностранных наемников.
  • Наемники угрожают украинским офицерам и солдатам развернуть штыки, если им не дадут беспрепятственный коридор для отхода.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Группа иностранных наемников ВСУ численностью до 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаное в Харьковской области, они требуют от командования дать коридор для выхода в тыл, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Попытка украинских сил переломить ситуацию у Песчаного обернулась тяжелейшим провалом. Контратаки, предпринятые навстречу наступающим российским подразделениям, полностью провалились", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что на данном участке оборона ВСУ обескровлена, личный состав истощен до предела. Это выродилось в бунт среди иностранных наемников ВСУ.
«

"После разгрома контратаки значительная часть иностранных боевиков (по разным данным, до трехсот человек) демонстративно бросила позиции и двинулась в тыл. Поднят вооруженный мятеж", — сообщил собеседник.

С его слов, конфликты между наемниками и командованием ВСУ на фронте — дело привычное. Однако этот случай неординардный. "Союзники" Киева вышли из-под контроля и угрожают оружием.
"Наемники угрожают украинским офицерам и солдатам развернуть штыки, если им не дадут беспрепятственный коридор для отхода", — рассказал собеседник РИА Новости.
