Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа иностранных наемников ВСУ численностью до 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаное в Харьковской области.
- На данном участке оборона ВСУ обескровлена, личный состав истощен до предела, что привело к бунту среди иностранных наемников.
- Наемники угрожают украинским офицерам и солдатам развернуть штыки, если им не дадут беспрепятственный коридор для отхода.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Группа иностранных наемников ВСУ численностью до 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаное в Харьковской области, они требуют от командования дать коридор для выхода в тыл, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Попытка украинских сил переломить ситуацию у Песчаного обернулась тяжелейшим провалом. Контратаки, предпринятые навстречу наступающим российским подразделениям, полностью провалились", — рассказал собеседник агентства.
Наемники бегут из украинской бригады "Хартия" под Купянском
16 апреля, 01:43
Он отметил, что на данном участке оборона ВСУ обескровлена, личный состав истощен до предела. Это выродилось в бунт среди иностранных наемников ВСУ.
«
"После разгрома контратаки значительная часть иностранных боевиков (по разным данным, до трехсот человек) демонстративно бросила позиции и двинулась в тыл. Поднят вооруженный мятеж", — сообщил собеседник.
С его слов, конфликты между наемниками и командованием ВСУ на фронте — дело привычное. Однако этот случай неординардный. "Союзники" Киева вышли из-под контроля и угрожают оружием.
"Наемники угрожают украинским офицерам и солдатам развернуть штыки, если им не дадут беспрепятственный коридор для отхода", — рассказал собеседник РИА Новости.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18