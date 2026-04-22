Леденящий кровь теракт в Киеве, когда бывший украинский военный расстрелял прохожих, взял заложников и был убит силовиками, хорошо отражает состояние дел в бывшей УССР и моральное состояние ее граждан. Семеро погибших, больше 15 раненых (среди них ребенок) и абсолютно эпичный провал местных полицаев, просто сбежавших с места преступления.

Особенно характерно, что случилось это в столице, которую киевские власти пытаются представлять островком спокойствия в воюющей стране. Страх, безнадежность, отчаяние находят выход именно в таких бессмысленных и кровавых жертвоприношениях. Тут-то и начинается пальба по своим.

Даже западные СМИ, без устали гнавшие украинцев на фронт, отмечают их "усталость" и "истощение". Далее следует пропагандистский речекряк про "несломленную Украину", но давайте взглянем правде в глаза: а что осталось от той Украины?

Дело не только в том, что там лишились пятой части территории, которую считали своей. За последние 25 лет Украина, по оценке МВФ, потеряла треть своего населения. Причем здесь не учитываются миллионы покинувших страну после начала СВО, а также наглухо засекреченные потери на ЛБС. Если посчитать и их, то от населения осталась хорошо если половина. В основном это пенсионеры.

Украина уверенно возглавляет с конца все демографические рейтинги. Смертность там втрое превышает рождаемость. Совсем скоро на одного пенсионера будет приходиться один налогоплательщик.

Разумеется, страна — безнадежный банкрот, которому никогда не расплатиться по всем своим долгам. Отключение европейской финансовой капельницы моментально погрузит Незалежную в хаос, оставив без зарплаты армию и бюджетников.

Если посмотреть на дело в перспективе, Украина уже проиграла все, что было можно. Но по какой-то безумной логике несчастных граждан продолжают хватать на улицах и гнать на фронт, чтобы они умерли там. За что, в сущности говоря?

За президента, который давно потерял свою легитимность? За брюлики его жены? За виллы, которые понакупила себе киевская шайка в самых шикарных локациях по всему миру? За их разодетых в пух и прах любовниц на "порше"?

Тут действительно впору с ума сойти, и неудивительно, что уровень уличной преступности с перестрелками и поножовщиной растет как на дрожжах. Даже агентство Bloomberg соблаговолило заметить, что украинцы все чаще и все злее дерутся с ТЦК, отбиваясь от "бусифицирования" и отбивая своих друзей и родных. Такие побоища идут в стране каждый день и нередко заканчиваются смертельным исходом.

Интересно, авторы неуважаемого агентства чувствуют свою вину в том, что годами разжигали войну и натравливали украинцев на русских, вселяя им самые дикие, несбыточные надежды на то, как они возьмут Москву? Нет, не думаю. Они просто не воспринимают украинцев как равных себе людей, для них это забавные экзотические туземцы, гибель которых значит меньше, чем проигрыш в компьютерной игре.

Уровень внутренней агрессии на Украине обречен расти и дальше. Пропаганда по англосаксонским лекалам буквально свела людей с ума. Вместо родного языка им навязали фальшивую "мову", вместо исконной веры — какой-то коммерческий симулякр, вместо подлинной истории — позорную чушь, вместо истинных героев — негодяев, сжигавших Хатынь и расстреливавших людей в Бабьем Яре. Серьезно, как тут можно было не тронуться умом?

Дикое поле со стрельбой, убийствами на улицах, нищетой и чудовищной демографией — вот во что превратила киевская хунта Украину. Именно так и выглядит поражение в войне.

Кое-кто уже начал это осознавать даже в киевском политикуме. Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь Зеленского, призвала как можно скорее завершить конфликт между Россией и Украиной. Украинские СМИ активно распускают слухи, что за вывод ВСУ из Донбасса выступает Кирилл Буданов* (экстремист, террорист), который аттестует себя как человека, не боящегося спорить с Зеленским.

И только вождь этого режима продолжает гнать на фронт несчастное подведомственное население и хвастаться несуществующими победами. Поистине, кого боги хотят наказать, того лишают разума. На этот раз под раздачу, как видим, попала целая страна.