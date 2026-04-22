"Новые люди" предложили ввести психологическую поддержку для учителей
19:34 22.04.2026
"Новые люди" предложили ввести психологическую поддержку для учителей

Партия "Новые люди" предложила ввести психологическую поддержку для учителей

Здание Государственной Думы России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили создать в субъектах России службы психологического сопровождения педагогов.
  • Инициатива предусматривает обеспечение конфиденциальности обращений, отсутствие последствий для аттестации и карьеры педагога, проведение программ профилактики профессионального выгорания.
  • Предлагается апробировать модель в пилотном формате в ряде субъектов России и пересмотреть содержание подготовки педагогов в вузах, включив обязательные модули по работе с цифровым поколением обучающихся и профилактике профессионального выгорания.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили создать в субъектах России службы психологического сопровождения педагогов с обеспечением конфиденциальности, отсутствием последствий для аттестации и карьеры, а также проведением программ профилактики профессионального выгорания.
Обращение с таким предложением на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили депутаты Ксения Горячева, Анна Скрозникова и Антон Ткачев.
"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о создании в субъектах Российской Федерации служб психологического сопровождения педагогов с обеспечением конфиденциальности обращений, отсутствия последствий для аттестации и карьеры педагога, проведением программ профилактики профессионального выгорания, супервизии и практических семинаров по конфликтной компетентности и работе с современными обучающимися и их родителями", - сказано в документе.
Указанную модель предлагается апробировать в пилотном формате в ряде субъектов России.
Параллельно предлагается пересмотреть содержание подготовки педагогов в образовательных организациях высшего образования, включив в соответствующие программы обязательные модули по работе с цифровым поколением обучающихся, конфликтной компетентности, коммуникации с современным родительским сообществом и профилактике профессионального выгорания.
В обращении отмечается, что в настоящее время в российской системе образования отсутствует институциональный механизм психологической поддержки самих педагогов.
"Школьный психолог по должностной инструкции работает с обучающимися, программы повышения квалификации практически не включают модули по профилактике профессионального выгорания и навыкам конфликтного взаимодействия. В результате учитель, которому общество доверяет обучение и воспитание детей, сам оказывается вне системы профессиональной психологической поддержки", - подчеркивается в письме.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
