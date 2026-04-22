"Новые люди" предложили ввести психологическую поддержку для учителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили создать в субъектах России службы психологического сопровождения педагогов.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили создать в субъектах России службы психологического сопровождения педагогов с обеспечением конфиденциальности, отсутствием последствий для аттестации и карьеры, а также проведением программ профилактики профессионального выгорания.

Обращение с таким предложением на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили депутаты Ксения Горячева, Анна Скрозникова и Антон Ткачев.

"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о создании в субъектах Российской Федерации служб психологического сопровождения педагогов с обеспечением конфиденциальности обращений, отсутствия последствий для аттестации и карьеры педагога, проведением программ профилактики профессионального выгорания, супервизии и практических семинаров по конфликтной компетентности и работе с современными обучающимися и их родителями", - сказано в документе.

Параллельно предлагается пересмотреть содержание подготовки педагогов в образовательных организациях высшего образования, включив в соответствующие программы обязательные модули по работе с цифровым поколением обучающихся, конфликтной компетентности, коммуникации с современным родительским сообществом и профилактике профессионального выгорания.

В обращении отмечается, что в настоящее время в российской системе образования отсутствует институциональный механизм психологической поддержки самих педагогов.