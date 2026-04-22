В Туапсе зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе из-за пожара

Дым от пожара на морском терминале в Туапсе. Архивное фото

КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор зафиксировал превышение вредных веществ в воздухе Туапсе на фоне пожара на морском терминале, возникшего в результате атаки украинских БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в разных частях города. По данным на вечер 21 апреля, отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично - Центрального. Из-за дождя 22 апреля замеры воздуха не делали", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.

Добавляется, что из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе, особенно в ближайших к терминалу микрорайонах, выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.

В сообщении оперштаба региона содержатся рекомендации жителям города, особенно этих микрорайонов, ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях, чаще проводить влажную уборку помещений, промывать нос, глаза и горло, при необходимости выхода на улицу использовать маски, а также в случае возникновения симптомов острого заболевания, недомогания, обострения хронических болезней обратиться в медицинскую организацию.

По информации министерства здравоохранения региона, на которую ссылается оперативный штаб, с ночи 20 апреля не было ни одного случая обращения в медучреждения с симптомами острого заболевания или недомогания из-за пожара.