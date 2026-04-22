22:11 22.04.2026
В Туапсе зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе из-за пожара

Дым от пожара на морском терминале в Туапсе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор зафиксировал превышение вредных веществ в воздухе Туапсе на фоне пожара на морском терминале, возникшего в результате атаки украинских БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в разных частях города. По данным на вечер 21 апреля, отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично - Центрального. Из-за дождя 22 апреля замеры воздуха не делали", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.
В Туапсе увеличили количество сил для тушения пожара на морском терминале
Вчера, 14:18
Добавляется, что из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе, особенно в ближайших к терминалу микрорайонах, выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.
В сообщении оперштаба региона содержатся рекомендации жителям города, особенно этих микрорайонов, ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях, чаще проводить влажную уборку помещений, промывать нос, глаза и горло, при необходимости выхода на улицу использовать маски, а также в случае возникновения симптомов острого заболевания, недомогания, обострения хронических болезней обратиться в медицинскую организацию.
По информации министерства здравоохранения региона, на которую ссылается оперативный штаб, с ночи 20 апреля не было ни одного случая обращения в медучреждения с симптомами острого заболевания или недомогания из-за пожара.
Третьи сутки тушат масштабный пожар на морском терминале в Туапсе, возникший из-за атаки украинских БПЛА в ночь на 20 апреля. По данным оперштаба, чтобы как можно быстрее ликвидировать крупное возгорание, на месте максимально увеличили задействованную в тушении группировку сил до 276 человек и 77 единиц техники.
Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов Кубань-СПАС разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
В Туапсе продолжают поиски тела девочки, чей дом был разрушен БПЛА
21 апреля, 13:51
 
ПроисшествияТуапсеКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
