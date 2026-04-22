В Туапсе увеличили количество сил для тушения пожара на морском терминале

КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Количество сил, задействованных в тушении пожара на морском терминале в Туапсе, увеличено до 276 человек и 77 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В понедельник оперативный штаб региона сообщал, что в работах задействованы 246 человек и 73 единицы техники, а также два пожарных поезда.