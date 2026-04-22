Цыбульский: развитие порта Архангельска является ключевой задачей властей

АРХАНГЕЛЬСК, 22 апр – РИА Новости. Морской порт Архангельска играет важную роль в обеспечении арктических проектов, формировании новых логистических маршрутов и внедрении современных технологий, а его развитию и модернизации уделяется пристальное внимание, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский, выступая с отчетом о работе регионального правительства.

"По итогам 2025 года грузооборот Архангельского морского торгового порта составил 4,7 миллиона тонн. Основу перевозок формировали генеральные грузы для арктических проектов, экспорт минеральных удобрений и контейнерные перевозки", - сказал глава региона.

Цыбульский отметил, что продолжается развитие проекта "Арктический экспресс №1" – логистического маршрута, соединяющего Архангельск с портами Китая. За последние две навигации выполнено семь импортных и столько же экспортных рейсов, а общий объем перевозок достиг 17,5 тысячи контейнеров.

Параллельно ведется модернизация портовой инфраструктуры. В 2025 году начата реконструкция двух грузовых площадок для одновременной обработки контейнерных поездов, а также строительство новой контейнерной площадки. Ввод объекта запланирован на 2026–2027 годы. Приобретение дополнительной перегрузочной техники для порта в 2025 году позволило увеличить скорость погрузочно-разгрузочных работ на 30–40%, добавил глава региона.

Продолжается работа и над стратегическим проектом строительства глубоководного района морского порта Архангельск. Ожидается, что реализация этого проекта станет важным элементом развития Северного морского пути и всей транспортной системы Арктики. Отдельное направление связано с внедрением новых технологических решений в логистике.

"Архангельская область активно включилась в формирование отрасли беспилотной и безэкипажной доставки, особенно востребованной для труднодоступных территорий. В 2025 году регион принял участие в федеральном рейтинге дронификации, заняв 22-е место среди 47 пилотных субъектов", – сообщил Цыбульский.

Говоря о других важных направлениях работы правительства, касающихся модернизации и развития инфраструктуры, Цыбульский отметил, что одним из наиболее чувствительных и приоритетных направлений работы регионального правительства остается жилищная политика.

В 2025 году в Онежском, Плесецком округах и Коношском районе введены новые жилые дома общей площадью 24 тысячи квадратных метров, продолжил губернатор. За год расселено почти 58 тысяч квадратных метров аварийного фонда, благодаря чему улучшили свои жилищные условия около 3 тысяч человек. Таким образом, в регионе завершили расселение многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. При этом работа продолжается: утверждена новая региональная программа расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

"В целом в 2025 году в Архангельской области введено 456 тысяч квадратных метров жилья, что немного превышает показатели предыдущего года. Из них почти 247 тысяч квадратных метров составляют многоквартирные дома, еще 209 тысяч – индивидуальное жилищное строительство", - сказал Цыбульский.

Кроме того, одним из ключевых направлений работы правительства Архангельской области в 2025 году оставалось развитие дорожной сети. С 2025 года регион включился в реализацию нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", в рамках которого продолжается системная модернизация региональных и местных дорог.

"За прошедший год в области отремонтировано 226 километров автомобильных дорог. Доля региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, достигла почти 34%. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 30,7%, а в 2020 году – всего 16,9%", - пояснил губернатор.