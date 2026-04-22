Патриарх Кирилл рассказал о гонениях на УПЦ со стороны киевских властей

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Государственное давление украинских властей на Украинскую православную церковь приобрело характер открытых религиозных гонений, нарушаются права миллионов верующих, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в доме приемов МИД РФ в Москве.

"Где возмущенные голоса о нарушении прав и свобод? Не слышно. Это еще раз доказывает, что это не только религиозные, канонические темы, но и политические факторы", - заключил патриарх Кирилл.