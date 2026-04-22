ЦБ опроверг сообщения СМИ об изменениях условий переводов через СБП с 1 мая

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Центробанк опроверг сообщения о платных переводах через СБП для россиян и бизнеса с 1 мая.
Соответствующая информация сегодня появилась в Telegram-каналах и некоторых СМИ.
"Все размеры тарифов остались без изменений. <...> Как и ранее, для граждан переводы до ста тысяч рублей в месяц — бесплатные", — отметил регулятор.
С 1 мая будет действовать новая редакция тарифов за перечисление средств, уплачиваемых клиентами Банка России в СБП.
ЦБ подчеркнул, что она содержит лишь уточнения: ранее действовавшие правила сведут в один документ, будет использоваться термин "клиент Банка России", также добавится пояснение в отношении НДС.