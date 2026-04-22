Рейтинг@Mail.ru
ЦБ опроверг сообщения СМИ об изменениях условий переводов через СБП с 1 мая - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 22.04.2026 (обновлено: 16:49 22.04.2026)
ЦБ опроверг сообщения СМИ об изменениях условий переводов через СБП с 1 мая

ЦБ: условия переводов через СБП с 1 мая останутся прежними

Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центробанк опроверг сообщения об изменениях условий переводов через СБП с 1 мая.
  • Тарифы останутся прежними, транзакции до ста тысяч рублей в месяц будут бесплатными.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Центробанк опроверг сообщения о платных переводах через СБП для россиян и бизнеса с 1 мая.
Соответствующая информация сегодня появилась в Telegram-каналах и некоторых СМИ.
«

"Все размеры тарифов остались без изменений. <...> Как и ранее, для граждан переводы до ста тысяч рублей в месяц — бесплатные", — отметил регулятор.

С 1 мая будет действовать новая редакция тарифов за перечисление средств, уплачиваемых клиентами Банка России в СБП.
ЦБ подчеркнул, что она содержит лишь уточнения: ранее действовавшие правила сведут в один документ, будет использоваться термин "клиент Банка России", также добавится пояснение в отношении НДС.
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Агентство по страхованию вкладовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала