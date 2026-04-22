Тройка станет одним из символов спорта и России в целом, заявил Дегтярев

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Сергей Смышляев. Русская тройка должна стать одним из символов российского спорта и страны в целом, заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Русская тройка 23 января была включена Минспортом во Всероссийский реестр видов спорта.
"Для меня честь была подписать приказ о признании русской тройки видом спорта. Приказов много, но этот останется в истории. Тройка была, есть и будет развиваться. Тройка стала девятым национальным видом спорта. Приведу цитату Владимира Владимировича Путина: "Важно, чтобы о наших национальных видах спорта знали во всей России". Этим и будем заниматься. Федерацию надо создавать, обязательно окажем поддержку. Интерес бешеный. Тройка станет одним из символов нашего спорта и России в целом", - сказал Дегтярев в ходе конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Главная особенность русской тройки – разноаллюрная упряжка. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью. Он задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать им. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость – до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления – фигурная езда и скоростные забеги.