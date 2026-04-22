Русская тройка должна быть национальным видом спорта, считает Мединский

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Сергей Смышляев. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что русская тройка должна стать настоящим национальным видом спорта.
Русская тройка 23 января была включена Минспортом во Всероссийский реестр видов спорта.
"Русская тройка - один из национальных брендов. В отличие от балалайки, матрешки и медведя, тройка имеет большую связь с реальностью. Сугубо российское изобретение. Огромную роль сыграли художники, авторы - начиная с Гоголя и его "Мертвых душ". Хотел бы пожелать энтузиастам быстрее восстановить систему, которая бы объединяла всех, кто темой интересуется. Это должен быть настоящий национальный вид спорта, потому что тройка лучше, чем крикет", - заявил Мединский в ходе конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Главная особенность русской тройки - разноаллюрная упряжка. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью. Он задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать им. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость - до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления - фигурная езда и скоростные забеги.
