Русская тройка должна быть национальным видом спорта, считает Мединский

Главная особенность русской тройки - разноаллюрная упряжка. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью. Он задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать им. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость - до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления - фигурная езда и скоростные забеги.