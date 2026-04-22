Тройка лошадей встретила гостей конференции "Русская тройка 2026"

В среду в ММПЦ "Россия сегодня" состоялась Всероссийская конференция "Русская тройка 2026", посвященная развитию и популяризации конного спорта. Гостей и участников форума у входа в пресс-центр встретила запряженная в экипаж тройка белых лошадей, посетители могли сделать фотографии на память.
Пришло время любить — и русскую культуру, и русскую тройку
29 марта, 08:00
Главная особенность русской тройки – разноаллюрная упряжка. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью. Он задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать им. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость – до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления – фигурная езда и скоростные забеги.
Русская тройка 23 января была включена Минспортом во Всероссийский реестр видов спорта.