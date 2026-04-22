В Самарской области вновь объявили угрозу подлета БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Угроза подлёта БПЛА к территории Самарской области вновь объявлена в регионе, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Внимание! На территории Самарской области объявлена угроза подлета БПЛА", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Опасность подлета БПЛА действовала в регионе с 1.24 мск до 6.49 мск. Губернатор объявил об отбое, однако спустя 5 минут опасность вновь появилась.
По данным МЧС РФ, в среду подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани, из-под завалов спасены четыре человека, в том числе ребенок. Предварительно, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что частичное обрушение произошло из-за беспилотников ВСУ.
22 июня 2022, 17:18