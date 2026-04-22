В Белоруссии подтвердили начало транзита нефти в сторону Венгрии и Словакии

МИНСК, 22 апр - РИА Новости. "Белнефтехим" подтвердил информацию о начале транзита нефти через Белоруссию в направлении Венгрии и Словакии, передает агентство Белта.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.