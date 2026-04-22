СМИ: Трамп не установил сроков продления перемирия с Ираном ради сделки

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не устанавливает сроков продления перемирия с Ираном и не торопит его в ожидании лучшей сделки, сообщил телеканал Fox News после интервью с американским лидером.
"Он (Трамп - ред.) сказал, что нет никакой спешки в продлении сроков перемирия, что заявленный срок (для ответа Ирана - ред.) в три-пять дней, цитирую, не соответствует действительности. Он также сказал, что не торопится и хочет получить наилучшую сделку", - сказала ведущая телеканала в эфире.