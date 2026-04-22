Источники в Израиле рассказали, какой срок для сделки с Ираном назвал Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил крайний срок для достижения соглашения с Ираном до воскресенья, утверждает израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на местные источники.
Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.
"Израиль получил обновленную информацию о том, что крайний срок Трампа для Ирана - это воскресенье", - говорится в публикации на сайте Kan.
По данным государственного вещателя, Трамп хочет достичь соглашения с Ираном, а не просто провести переговоры. При этом источники в Израиле заявляют, что вероятность достижения соглашения к воскресенью мала.
"В последнее время мы получаем информацию о действиях Трампа только из новостей и его социальных сетей", - признали собеседники Kan.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.