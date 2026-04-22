СМИ: США хотят ограничить Ирану время на подготовку идей по урегулированию - РИА Новости, 22.04.2026
18:15 22.04.2026 (обновлено: 18:49 22.04.2026)
CNN: Трамп хочет ограничить Ирану время на подготовку идей по урегулированию

© REUTERS / Majid-Asgaripour
Тегеран - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США планируют ограничить Ирану время для подготовки идей по урегулированию, сообщил CNN.
  • Белый дом не хочет продлевать режим прекращения огня на неопределенный срок.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. США хотят ограничить Ирану время на подготовку идей по урегулированию конфликта, сообщил CNN со ссылкой на источники.
"Трамп планирует представить иранцам ограниченные временные рамки для составления единого предложения", — передает телеканал.
По словам источников, Белый дом не хочет продлевать режим прекращения огня на неопределенный срок. Пока неясно, получил ли Тегеран сообщение от Вашингтона об ограничении времени на обдумывание.
Также, как уточнил телеканал, в окружении президента Дональда Трампа признали, что мировая экономика получит еще больший урон, если американская блокада Ормузского пролива затянется.
Во вторник вечером США объявили о продлении режима прекращения огня с Ираном. Трамп объяснил, что перемирие будет действовать до тех пор, пока Тегеран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут переговоры.
Новая встреча планировалась на сегодня, но ИРИ отказалась участвовать в ней. По данным Tasnim, иранские власти посчитали контакты пустой тратой времени, так как Штаты препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны. Как утверждает IRNA, Тегеран принял это решение из-за блокады Ормузского пролива, а также чрезмерных и нереалистичных требований Вашингтона.
В миреСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
