СМИ: США хотят ограничить Ирану время на подготовку идей по урегулированию

По словам источников, Белый дом не хочет продлевать режим прекращения огня на неопределенный срок. Пока неясно, получил ли Тегеран сообщение от Вашингтона об ограничении времени на обдумывание.

Новая встреча планировалась на сегодня, но ИРИ отказалась участвовать в ней. По данным Tasnim, иранские власти посчитали контакты пустой тратой времени, так как Штаты препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны. Как утверждает IRNA, Тегеран принял это решение из-за блокады Ормузского пролива, а также чрезмерных и нереалистичных требований Вашингтона.