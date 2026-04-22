Белый дом выложил ролик с Трампом под песню Kavkaz

НЬЮ-ЙОРК, 22 апр – РИА Новости. Белый дом выложил в соцсети TikTok видео с президентом США Дональдом Трампом, сопроводив ее треком Kavkaz исполнителя Starly, обратило внимание РИА Новости.
На обнародованном ролике американский лидер приветствует команду по гольфу Oklahoma State Cowboys "ударом" импровизированной клюшки.
Видео сопровождается композицией Kavkaz исполнителя Starly. В карточке композиции на "Яндекс.Музыке" в качестве автора музыки указан Эльбрус Джанмирзоев.
Трек "Kavkaz" созвучен с композицией Джанмирзоева "Бродяга" и, вероятно, является сэмплом на его песню.