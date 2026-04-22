Открытие Ормуза сделает сделку с Ираном невозможной, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что немедленное открытие Ормузского пролива сделает любую договоренность с Ираном невозможной.
- Американский лидер утверждает, что ему поступила информация о якобы желании Тегерана немедленно открыть пролив.
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает в соцсети Truth Social, что немедленное открытие Ормузского пролива якобы сделает любую договоренность с Ираном невозможной.
"Если мы это сделаем (отменим морскую блокаду. — Прим. ред.), то никакой сделки с Ираном уже и быть не может, если только мы не разбомбим остальную часть страны, включая руководство", — написал он.
Как утверждает американский лидер, ему поступила информация, что Тегеран якобы хочет немедленно открыть пролив.
Американский лидер добавил, что на время ожидания ответа от Ирана американские военные остаются в боевой готовности.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе, а также чрезмерных и нереалистичных требований США.