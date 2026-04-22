03:45 22.04.2026 (обновлено: 03:58 22.04.2026)
В США рассказали, что произошло с Трампом из-за решения Ирана

Аналитик Слебода: закрытие Ираном Ормузского пролива застало Трампа врасплох

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Закрытие Ормузского пролива Ираном застало президента США Дональда Трампа врасплох, заявил американский аналитик Марк Слебода.
  • При этом эксперт отметил, что Вашингтон не в состоянии добиться победы над Тегераном военным путем.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива Ираном застала президента США Дональда Трампа врасплох, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
«

"Трамп не верил, что иранцы когда-либо перекроют пролив. А когда это произошло, его очень расстроило, насколько легко это сделать", — рассказал эксперт.

Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Картина мрачная": в США забили тревогу из-за ситуации с Ираном
01:35
При этом, пояснил эксперт, у Вашингтона отсутствуют варианты добиться победы над Тегераном военным путем.
Операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив.
Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи 17 апреля сообщил об открытии транспортного коридора, по которому до того времени могли проходить только корабли с гумпомощью и дружественных Ирану стран. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Открытие Ормузского пролива было одним из требований соблюдения перемирия между Вашингтоном и Тегераном, о котором стороны объявили восьмого апреля.
Накануне во вторник американский лидер заявил о продлении режима прекращения огня до достижения соглашения с Ираном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Вот тебе подарочек за Иран: Трамп стал жертвой виртуозной спецоперации
Вчера, 08:00
 
