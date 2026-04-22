В США рассказали, что произошло с Трампом из-за решения Ирана

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива Ираном застала президента США Дональда Трампа врасплох, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
"Трамп не верил, что иранцы когда-либо перекроют пролив. А когда это произошло, его очень расстроило, насколько легко это сделать", — рассказал эксперт.
При этом, пояснил эксперт, у Вашингтона отсутствуют варианты добиться победы над Тегераном военным путем.
Операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив.
Открытие Ормузского пролива было одним из требований соблюдения перемирия между Вашингтоном и Тегераном, о котором стороны объявили восьмого апреля.
Накануне во вторник американский лидер заявил о продлении режима прекращения огня до достижения соглашения с Ираном.