Трамп готов продлить перемирие с Ираном еще на несколько дней, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов продлить режим прекращения огня с Ираном еще на несколько дней, чтобы дать иранской стороне время выработать единую позицию по переговорам, сообщает портал Axios со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.
По его словам, американская сторона рассчитывает дать Ирану короткое временное окно, чтобы его руководство смогло согласовать внятное встречное предложение.
Как отмечает Axios, переговорщики Трампа считают, что договоренность о завершении войны и урегулировании оставшихся вопросов вокруг иранской ядерной программы по-прежнему достижима.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.