Рейтинг@Mail.ru
Трамп готов продлить перемирие с Ираном еще на несколько дней, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 22.04.2026
Axios: Трамп готов продлить перемирие с Ираном еще на несколько дней

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп готов продлить режим прекращения огня с Ираном еще на несколько дней.
  • Американская сторона рассчитывает, что Иран сможет согласовать встречное предложение по переговорам.
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов продлить режим прекращения огня с Ираном еще на несколько дней, чтобы дать иранской стороне время выработать единую позицию по переговорам, сообщает портал Axios со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.
"Трамп готов предоставить Тегерану еще от трех до пяти дней перемирия, однако этот период не будет бессрочным", - отмечает один из собеседников портала.
По его словам, американская сторона рассчитывает дать Ирану короткое временное окно, чтобы его руководство смогло согласовать внятное встречное предложение.
Как отмечает Axios, переговорщики Трампа считают, что договоренность о завершении войны и урегулировании оставшихся вопросов вокруг иранской ядерной программы по-прежнему достижима.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреТегеран (город)СШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала