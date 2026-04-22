В Сызрани завели дело о теракте после атаки БПЛА - РИА Новости, 22.04.2026
12:37 22.04.2026 (обновлено: 12:38 22.04.2026)
В Сызрани завели дело о теракте после атаки БПЛА

В Сызрани завели дело о теракте после гибели и ранений жителей из-за атаки БПЛА

© ГУ МЧС России по Самарской области
Спасатели на месте частичного обрушения подъезда дома в результате атаки БПЛА в Сызрани. Кадр видео
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области после атаки украинских БПЛА возбудили уголовное дело о теракте.
  • Проводятся следственные действия, включая осмотры мест происшествий и допросы очевидцев.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели и ранения мирных жителей Самарской области в результате атаки украинских БПЛА, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ч. 2 ст.205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по жилым и гражданским объектам Самарской области", - сказала она.
По предварительным данным, погибли женщина и ребенок, пострадали еще несколько мирных жителей.
"Также в результате атаки повреждены жилые дома и гражданские объекты. Наиболее тяжелые последствия наступили вследствие попадания БПЛА в четырехэтажный многоквартирный жилой дом, где произошло обрушение части подъезда", - добавила она.
Проводятся осмотры мест происшествий, изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших.
"Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению", - заключила официальный представитель СК России.
СызраньРоссияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоПроисшествияЧастичное обрушение дома в Сызрани
 
 
