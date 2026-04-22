Житель Сызрани рассказал о моменте прилета дрона в один из домов

ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Житель Сызрани Иван рассказал РИА Новости, что в его квартире после атаки БПЛА выбило замки на окне, у соседей повреждены лоджии и выбиты стекла.

Собеседник рассказал, что живет в Сызрани рядом со вторым получившим повреждения от БПЛА многоквартирным домом, где обошлось без обрушения, но было возгорание.

"Проснулся от взрыва. Выглянул в окно, увидел пожар и выбитые стекла (в соседнем доме - ред.). В моем доме есть квартиры с повреждёнными лоджиями и окнами. В квартире, где я проживаю, повредилось окно моей спальни: выбило замки, стекло осталось целым. В подъезде окна также повредились", - рассказал Иван.

Собеседник агентства уточнил, что расстояние от его дома до соседнего пострадавшего - менее 100 метров.

Ольга, дом которой находится в другом районе Сызрани, сообщила РИА Новости, что слышала утром хлопки и видела оранжевые вспышки.

"Нахожусь в другой части города. Это через всю протяженность города - 10 километров, если по прямой. Выстрелы, хлопки слышали, были вспышки оранжевые на небе. На черном небе хорошо все отражается, такое световое пятно. Примерно в четыре утра", - рассказала Ольга.