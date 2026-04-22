Рейтинг@Mail.ru
Житель Сызрани рассказал о моменте прилета дрона в один из домов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 22.04.2026 (обновлено: 12:30 22.04.2026)
Житель Сызрани рассказал о моменте прилета дрона в один из домов

РИА Новости: при атаке БПЛА в Сызрани в соседнем доме выбило стекла

© Фото : соцсети — Последствия атаки БПЛА в Сызрани
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сызрани при атаке БПЛА в одном из многоквартирных домов выбило стекла и повредило лоджии, в другом доме произошло возгорание и частичное обрушение подъезда.
  • Житель Сызрани рассказал, что слышал хлопки и видел оранжевые вспышки на небе во время атаки БПЛА.
ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Житель Сызрани Иван рассказал РИА Новости, что в его квартире после атаки БПЛА выбило замки на окне, у соседей повреждены лоджии и выбиты стекла.
Собеседник рассказал, что живет в Сызрани рядом со вторым получившим повреждения от БПЛА многоквартирным домом, где обошлось без обрушения, но было возгорание.
"Проснулся от взрыва. Выглянул в окно, увидел пожар и выбитые стекла (в соседнем доме - ред.). В моем доме есть квартиры с повреждёнными лоджиями и окнами. В квартире, где я проживаю, повредилось окно моей спальни: выбило замки, стекло осталось целым. В подъезде окна также повредились", - рассказал Иван.
Собеседник агентства уточнил, что расстояние от его дома до соседнего пострадавшего - менее 100 метров.
Ольга, дом которой находится в другом районе Сызрани, сообщила РИА Новости, что слышала утром хлопки и видела оранжевые вспышки.
"Нахожусь в другой части города. Это через всю протяженность города - 10 километров, если по прямой. Выстрелы, хлопки слышали, были вспышки оранжевые на небе. На черном небе хорошо все отражается, такое световое пятно. Примерно в четыре утра", - рассказала Ольга.
В среду утром подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки беспилотников ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки. Поврежден ещё один многоквартирный дом, угрозы его обрушения нет
ПроисшествияСызраньВооруженные силы УкраиныЧастичное обрушение дома в Сызрани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала