Два человека погибли при обрушении дома в Сызрани

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли в Сызрани при обрушении дома после атаки ВСУ, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в среду подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани. Губернатор Самарской области заявил, что частичное обрушение произошло из-за атаки беспилотников ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли два тела. Кроме того, от БПЛА поврежден ещё один многоквартирный дом, угрозы его обрушения нет.