Два человека погибли при обрушении дома в Сызрани

10:25 22.04.2026 (обновлено: 10:34 22.04.2026)
Женщина и ребенок погибли при обрушении дома в Сызрани после атаки ВСУ

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиПоследствия атаки БПЛА в Сызрани
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
  • Женщина и ребенок погибли в Сызрани при обрушении дома после атаки ВСУ, сообщил самарский губернатор Вячеслав Федорищев.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли в Сызрани при обрушении дома после атаки ВСУ, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Сызрани после атаки вражеского дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок. Их достали из-под завалов разрушенного подъезда. Это наше общее горе", - написал Федорищев в своем канале в "Макс".
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в среду подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани. Губернатор Самарской области заявил, что частичное обрушение произошло из-за атаки беспилотников ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли два тела. Кроме того, от БПЛА поврежден ещё один многоквартирный дом, угрозы его обрушения нет.
Спасатели на месте частичного обрушения подъезда дома в результате атаки БПЛА в Сызрани. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Саперы обследуют обрушившийся дом в Сызрани на предмет обломков БПЛА
СызраньСамарская областьВячеслав ФедорищевВооруженные силы УкраиныЧастичное обрушение дома в СызраниМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
