10:05 22.04.2026 (обновлено: 10:11 22.04.2026)
Саперы обследуют обрушившийся дом в Сызрани на предмет обломков БПЛА

© ГУ МЧС России по Самарской областиСпасатели на месте частичного обрушения подъезда дома в результате атаки БПЛА в Сызрани. Кадр видео
САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Росгвардейцы организовали оцепление и охрану имущества жильцов поврежденного дома в Сызрани, саперы обследует места возможного нахождения обломков БПЛА, сообщили в Росгвардии.
"Росгвардейцы организовали оцепление и охрану имущества граждан, проживающих в здании. Кроме того, группы разминирования ОМОН управления Росгвардии по Самарской области обследуют места возможного нахождения обломков сбитых БПЛА", - рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадали два дома в Сызрани. По данным главы региона, всего пострадали 12 человек, трое из них госпитализированы. В МЧС РФ уточнили, что тела двух человек нашли под завалами. В пунктах временного размещения находятся восемь человек, в том числе три ребенка. Пострадавшим гражданам оказывается необходимая психологическая помощь.
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)СызраньПроисшествияСамарская областьРоссияВячеслав ФедорищевОМОН РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Частичное обрушение дома в Сызрани
 
 
