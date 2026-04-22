Саперы обследуют обрушившийся дом в Сызрани на предмет обломков БПЛА

САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Росгвардейцы организовали оцепление и охрану имущества жильцов поврежденного дома в Сызрани, саперы обследует места возможного нахождения обломков БПЛА, сообщили в Росгвардии.
"Росгвардейцы организовали оцепление и охрану имущества граждан, проживающих в здании. Кроме того, группы разминирования ОМОН управления Росгвардии по Самарской области обследуют места возможного нахождения обломков сбитых БПЛА", - рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадали два дома в Сызрани. По данным главы региона, всего пострадали 12 человек, трое из них госпитализированы. В МЧС РФ уточнили, что тела двух человек нашли под завалами. В пунктах временного размещения находятся восемь человек, в том числе три ребенка. Пострадавшим гражданам оказывается необходимая психологическая помощь.