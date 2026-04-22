В Сызрани спасатели извлекли тела двух человек из-под завалов дома

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося жилого дома в Сызрани тела двух человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В ходе разбора завалов в Сызрани обнаружены и извлечены тела двух человек", - говорится в сообщении министерства.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в среду подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что частичное обрушение произошло из-за атаки беспилотников ВСУ.