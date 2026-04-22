В Сызрани задействовали инженерную технику после обрушения дома

- В Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого дома, пострадали 11 человек, в том числе двое детей.
- Для фиксации нависающих конструкций после обрушения подъезда в Сызрани задействована инженерная техника.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Для фиксации нависающих конструкций после обрушения подъезда дома в Сызрани задействована инженерная техника, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в среду подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани, по предварительной информации, пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что частичное обрушение произошло из-за беспилотников ВСУ.
"Поисково-спасательные работы продолжаются. Проводится обследование и разбор завалов. Для фиксации нависающих конструкций задействована инженерная техника", - говорится в сообщении.