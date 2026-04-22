Специальная военная операция на Украине
 
08:05 22.04.2026 (обновлено: 09:14 22.04.2026)
При обрушении дома в Сызрани пострадали 11 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При обрушении дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей.
  • Причиной стала атака украинских дронов.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали дом в Сызрани, что привело к обрушению одного из его подъездов, сообщает МЧС.
"По предварительной информации, в результате обрушения подъезда жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей", — говорится в релизе.
Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Им оказывают медицинскую помощь.
Ранее утром здание атаковали украинские дроны. Из-под завалов спасли четырех жильцов, но там могут оставаться еще двое. Для людей, эвакуированных из уцелевших подъездов, развернули пункт временного размещения.
На месте работают бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. Туда уже направили дополнительные подразделения МЧС, глава ведомства Александр Куренков лично контролирует ход поисковых работ.
