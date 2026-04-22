При обрушении дома в Сызрани пострадали 11 человек

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали дом в Сызрани, что привело к обрушению одного из его подъездов, сообщает МЧС.
Им оказывают медицинскую помощь.
Ранее утром здание атаковали украинские дроны. Из-под завалов спасли четырех жильцов, но там могут оставаться еще двое. Для людей, эвакуированных из уцелевших подъездов, развернули пункт временного размещения.
На месте работают бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. Туда уже направили дополнительные подразделения МЧС, глава ведомства Александр Куренков лично контролирует ход поисковых работ.