Часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура Запорожской области подвергается атакам противника, сейчас обесточена южная часть региона, энергетики приступят к оценке повреждений и восстановительным работам после стабилизации обстановки, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Глава региона добавил, что энергетики приступят к оценке повреждений и восстановительным работам после стабилизации обстановки, при этом опасность повторных ударов сохраняется.