Часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ
22:48 22.04.2026 (обновлено: 22:54 22.04.2026)
Часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ

Южная часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ

  • Энергетическая инфраструктура Запорожской области подвергается атакам ВСУ, из-за чего обесточена южная часть региона.
  • Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки.
  • Опасность повторных ударов сохраняется.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура Запорожской области подвергается атакам противника, сейчас обесточена южная часть региона, энергетики приступят к оценке повреждений и восстановительным работам после стабилизации обстановки, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Энергетическая инфраструктура нашего региона подвергается атакам со стороны противника. На данный момент обесточена южная часть области", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Глава региона добавил, что энергетики приступят к оценке повреждений и восстановительным работам после стабилизации обстановки, при этом опасность повторных ударов сохраняется.
Запорожская область - регион РФ, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Российской Федерации находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, - удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия
 
 
