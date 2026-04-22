Российский капитан задержанного в Швеции сухогруза вернется на судно

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский капитан сухогруза "Каффа", освобожденный из-под стражи шведской прокуратурой, в ближайшее время вернется на судно, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

"Двадцать второго апреля капитан сухогруза "Каффа" освобожден из-под стражи в связи с отсутствием доказательств предъявленных ему шведскими властями обвинений. Ему будет предоставлена возможность в ближайшее время вернуться на судно", - сказал глава дипмиссии.