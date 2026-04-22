Российский капитан задержанного в Швеции сухогруза вернется на судно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан российского сухогруза "Каффа" вернется на судно после освобождения из-под стражи.
- Шведские власти задержали сухогруз "Каффа", следовавший под гвинейским флагом, из-за подозрений в использовании поддельных документов.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский капитан сухогруза "Каффа", освобожденный из-под стражи шведской прокуратурой, в ближайшее время вернется на судно, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
"Двадцать второго апреля капитан сухогруза "Каффа" освобожден из-под стражи в связи с отсутствием доказательств предъявленных ему шведскими властями обвинений. Ему будет предоставлена возможность в ближайшее время вернуться на судно", - сказал глава дипмиссии.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство. Капитан судна находился под стражей по подозрению в использовании поддельных документов.