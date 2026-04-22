Суд оставил в СИЗО члена "Яблока" Круглова по делу о фейках об армии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Максиму Круглову, уполномоченному региональным отделением в Москве политической партии "Яблоко".
- Максим Круглов обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ в апреле 2022 года.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей на шесть месяцев Максиму Круглову (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) уполномоченному региональным отделением в Москве политической партии "Яблоко", обвиняемому в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Суд продлил Круглову Максиму Сергеевичу срок содержания под стражей на 6 месяцев, до 22 октября 2026 года", — сказано в сообщении.
По данным следствия, Круглов в апреле 2022 года опубликовал в Telegram-канале фейки о действиях Вооруженных сил РФ в отношении мирного населения Украины. Его задержали 1 октября и предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти). Политик вину не признает.