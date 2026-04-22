Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в СИЗО члена "Яблока" Круглова по делу о фейках об армии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 22.04.2026 (обновлено: 19:55 22.04.2026)
Суд оставил в СИЗО члена "Яблока" Круглова по делу о фейках об армии

Суд оставил в СИЗО на полгода члена "Яблока" Круглова по делу о фейках о ВС РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший депутат Мосгордумы, заместитель партии "Яблоко" Максим Круглов в суде
Бывший депутат Мосгордумы, заместитель партии Яблоко Максим Круглов в суде - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бывший депутат Мосгордумы, заместитель партии "Яблоко" Максим Круглов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Максиму Круглову, уполномоченному региональным отделением в Москве политической партии "Яблоко".
  • Максим Круглов обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ в апреле 2022 года.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей на шесть месяцев Максиму Круглову (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) уполномоченному региональным отделением в Москве политической партии "Яблоко", обвиняемому в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Суд продлил Круглову Максиму Сергеевичу срок содержания под стражей на 6 месяцев, до 22 октября 2026 года", — сказано в сообщении.
По данным следствия, Круглов в апреле 2022 года опубликовал в Telegram-канале фейки о действиях Вооруженных сил РФ в отношении мирного населения Украины. Его задержали 1 октября и предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти). Политик вину не признает.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Проявивший отвагу на СВО россиянин попросил суд о прекращении дела о взятке
Вчера, 17:00
 
ПроисшествияМоскваЯблокоВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала