Суд в четверг может избрать меру пресечения шести топ-менеджерам "Эксмо" - РИА Новости, 22.04.2026
19:00 22.04.2026

Суд в четверг может избрать меру пресечения шести топ-менеджерам "Эксмо"

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве в четверг может избрать меру пресечения шести топ-менеджерам «Эксмо».
  • Следственные действия проводились с гендиректором «Эксмо» Евгением Капьевым и как минимум с пятью сотрудниками, включая главного редактора Александру Шипетину.
  • Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела об экстремизме, связанного с распространением книг издательства Popcorn Books.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Суд в Москве в четверг может избрать меру пресечения шести топ-менеджерам "Эксмо", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в настоящее время силовики продолжают работать с фигурантами. Всего было доставлено к следствию шесть человек из числа топ-менеджеров "Эксмо".
Здание издательства Эксмо в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
В офисе "Эксмо" не проводили изъятие книг, сообщили в издательстве
21 апреля, 20:32
"Мера пресечения им может быть избрана в четверг", - сказал собеседник агентства.
Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что следственные действия проводились с гендиректором "Эксмо" Евгением Капьевым в рамках уголовного дела, возбужденного в 2025 году.
Позже в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что следственные действия проводились как минимум с пятью сотрудниками "Эксмо", в том числе с главным редактором Александрой Шипетиной.
В пресс-службе издательской группы РИА Новости подтверждали информацию о том, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела об экстремизме, связанного с распространением книг издательства Popcorn Books, возбужденного в мае 2025 года.
Здание издательства Эксмо в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
В "Эксмо" назвали причины обвинения в адрес экс-сотрудников Popcorn Books
21 апреля, 22:21
 
