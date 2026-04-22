Суд в четверг может избрать меру пресечения шести топ-менеджерам "Эксмо"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Суд в Москве в четверг может избрать меру пресечения шести топ-менеджерам "Эксмо", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника, в настоящее время силовики продолжают работать с фигурантами. Всего было доставлено к следствию шесть человек из числа топ-менеджеров " Эксмо ".

"Мера пресечения им может быть избрана в четверг", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что следственные действия проводились с гендиректором "Эксмо" Евгением Капьевым в рамках уголовного дела, возбужденного в 2025 году.

Позже в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что следственные действия проводились как минимум с пятью сотрудниками "Эксмо", в том числе с главным редактором Александрой Шипетиной.