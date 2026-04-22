17:11 22.04.2026 (обновлено: 18:39 22.04.2026)
Суд взыскал с управляющей клубом фанатов Blinovskaya Club 844 тысячи рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы взыскал более 844 тысяч рублей с Юлии Жуйковой, руководившей объединением фанатов Blinovskaya Club, в конкурсную массу Елены Блиновской.
  • Переводы денег Жуйковой от Блиновской причинили вред кредиторам, по мнению финансового управляющего Марии Ознобихиной.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал более 844 тысяч рублей с Юлии Жуйковой, руководившей клубом фанатов "королевы марафонов" Blinovskaya Club, в конкурсную массу Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной заявил в суде, что эти деньги были перечислены со счетов Блиновской в адрес Жуйковой, которая возглавляла компанию "Вега", входившую в схему дробления бизнеса Блиновской и занимавшуюся организацией трансформационной игры "Путь желаний". По мнению финуправляющего, переводы причинили вред кредиторам.
Суд Москвы запросил данные об активах Блиновской в Эмиратах

16 апреля, 14:10
16 апреля, 14:10
Представитель Жуйковой заявил в суде, что "Вега" занималась продажей и организацией трансформационной игры, а все платежи Блиновской в адрес Жуйковой были связаны с работой клуба. По его словам, "это разные направления деятельности, а к деятельности "Веги" клуб не имеет никакого отношения".
"Клуб занимался организацией встреч бывших участниц марафонов в разных городах", — сказал представитель Жуйковой. Он заявил, что деньги Жуйкова тратила на организацию этих встреч, например на аренду площадок.
Представитель Блиновской подтвердил, что "трансформационная игра была на "Веге", а Жуйковой деньги переводились на некоммерческий проект Blinovskaya Club, "где просто фанаты Елены Олеговны собирались и что-то обсуждали". Он заявил, что "никакого заработка там не было и никакого отношения к дроблению бизнеса это не имеет".
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский районный суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Суд - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Суд взыскал с жены юриста Блиновских три миллиона рублей за их синий Audi
9 апреля, 20:43
 
