Суд взыскал с руководителя клуба фанатов Блиновской 844 тысячи рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы взыскал более 844 тысяч рублей с Юлии Жуйковой, руководившей объединением фанатов Blinovskaya Club, в конкурсную массу Елены Блиновской.

Переводы денег Жуйковой от Блиновской причинили вред кредиторам, по мнению финансового управляющего Марии Ознобихиной.

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал более 844 тысяч рублей с Юлии Жуйковой, руководившей клубом фанатов "королевы марафонов" Blinovskaya Club, в конкурсную массу Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной заявил в суде, что эти деньги были перечислены со счетов Блиновской в адрес Жуйковой, которая возглавляла компанию "Вега", входившую в схему дробления бизнеса Блиновской и занимавшуюся организацией трансформационной игры "Путь желаний". По мнению финуправляющего, переводы причинили вред кредиторам.

Представитель Жуйковой заявил в суде, что "Вега" занималась продажей и организацией трансформационной игры, а все платежи Блиновской в адрес Жуйковой были связаны с работой клуба. По его словам, "это разные направления деятельности, а к деятельности "Веги" клуб не имеет никакого отношения".

"Клуб занимался организацией встреч бывших участниц марафонов в разных городах", — сказал представитель Жуйковой. Он заявил, что деньги Жуйкова тратила на организацию этих встреч, например на аренду площадок.

Представитель Блиновской подтвердил, что "трансформационная игра была на "Веге", а Жуйковой деньги переводились на некоммерческий проект Blinovskaya Club, "где просто фанаты Елены Олеговны собирались и что-то обсуждали". Он заявил, что "никакого заработка там не было и никакого отношения к дроблению бизнеса это не имеет".

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.